Vaticano: Papa, non cediamo ai tranquillanti dell’anima che ci allontanano dal Signore

- “Ogni giorno il clima che respiriamo offre dei 'tranquillanti dell’anima', dei surrogati per sedare la nostra inquietudine”. E’ quanto ha affermato Papa Francesco pronunciando l’Omelia per l’Epifani del Signore. Francesco ha poi elencato questi surrogati: “Dai prodotti del consumismo alle seduzioni del piacere, dai dibattiti spettacolarizzati fino all’idolatria del benessere; tutto sembra dirci: non pensare troppo, lascia fare, goditi la vita! Spesso cerchiamo di sistemare il cuore nella cassaforte della comodità, ma se i Magi avessero fatto così non avrebbero mai incontrato il Signore”. Quindi Francesco ha spiegato: “Senza un cammino continuo e un dialogo costante con il Signore, senza ascolto della Parola, senza perseveranza, non può crescere. Non basta qualche idea su Dio e qualche preghiera che acquieta la coscienza; occorre farsi discepoli alla sequela di Gesù e del suo Vangelo, parlare con Lui di tutto nella preghiera, cercarlo nelle situazioni quotidiane e nel volto dei fratelli”. (Civ)