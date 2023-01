Milano: domenica 15 Comune e associazioni terzo settore organizzano una raccolta di indumenti per i senza dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano anni sia in una nota che domenica 15 gennaio, dalle 9:30 alle 17:30, l'amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del Terzo settore che contribuiscono all'attuazione del piano freddo, organizza una raccolta di indumenti destinati ai senza dimora aperta a tutti i cittadini e le cittadine. Verranno allestiti dieci punti sul territorio e in questi luoghi chiunque potrà consegnare vestiti, in buono stato e puliti, da donare a chi non ha una casa e vive per strada o nelle strutture di accoglienza. Gli indumenti donati verranno poi distribuiti tra le strutture di accoglienza e le diverse associazioni che hanno partecipato alla giornata li utilizzeranno per i loro utenti nei centri diurni, in strada, nelle mense, nelle docce e nei guardaroba dedicati.(Com)