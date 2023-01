Migranti: Francia, trovati 29 migranti in un camion

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della gendarmeria francese hanno trovato ieri 29 migranti chiusi in un camion, fermato sull'autostrada A6 all'altezza di Merceuil, nell'est della Francia. Lo ha reso noto la Prefettura. Il conducente del mezzo e un altro passeggero sono riusciti a scappare. Al momento resta da stabilire la nazionalità dei migranti, che si sono dichiarati indiani ma non avevano con loro dei documenti. Tutti sono stati posti in detenzione amministrativa mentre il conducente e l'altra persona scappata sono ricercati.(Frp)