Calcio: cori razzisti durante Lecce-Lazio, curva Nord chiusa per un turno

- La curva Nord della Lazio è stata chiusa per un turno a causa dei cori razzisti contro Samuel Umtiti e Lameck Banda in occasione della partita di calcio di Seria A Lecce-Lazio. La decisione di chiudere la curva biancoceleste è arrivata dal giudice sportivo che ha così sanzionato la società sportiva Lazio, impedendo ai tifosi l'ingresso allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 8 gennaio, in occasione della partita di campionato in casa contro l'Empoli. Il giudice sportivo, si legge, "delibera di sanzionare la Società Lazio con l'obbligo di disputare una gara con il settore indicato dai collaboratori della Procura federale nella propria relazione (Curva Nord dello Stadio Olimpico di Roma, ndr), sulla base delle informazioni acquisite dal dirigente responsabile dell'ordine pubblico, privo di spettatori". Poco prima la stessa società sportiva Lazio, in un comunicato, ha duramente condannato l'accaduto. "Durante la partita Lecce-Lazio, l'arbitro è stato costretto ad interrompere la partita a causa di ululati razzisti nei confronti di un giocatore della squadra di casa. La S.S. Lazio - si legge - ha sempre contrastato con tutti i mezzi a disposizione ogni forma di razzismo e discriminazione, mettendo in campo iniziative volte a reprimere tali fenomeni, sensibilizzando i propri tifosi su questo tema e agendo nelle sedi preposte a tutela della propria immagine". (segue) (Rer)