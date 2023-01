Calcio: cori razzisti durante Lecce-Lazio, curva Nord chiusa per un turno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La S.S. Lazio - continua il comunicato - anche oggi "condanna chi si è reso protagonista di questo gesto deprecabile, vergognoso e anacronistico e offrirà come sempre la massima collaborazione alle autorità per individuare i responsabili. I tifosi della Lazio non sono razzisti e non possono essere associati a pochi individui che ledono gravemente l'immagine del club". Anche la presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, è intervenuta: "Quanto ancora deve durare la presenza dei razzisti negli stadi? A novembre ci furono i cori antisemiti nel derby, mercoledì quelli contro Banda e Umtiti uscito in lacrime. Il calcio non può continuare a far finta di nulla", ha scritto sui social. Il Barcellona calcio ha espresso sostegno nei confronti del difensore francese, ex blaugrana: "Il Barcellona supporta Samuel Umtiti e sta dalla sua parte in totale opposizione a tutte le forme di violenza, razzismo, xenofobia e intolleranza". (Rer)