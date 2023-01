Regno Unito: 57 per cento elettori non ritiene che Sunak risolverà questione immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 57 per cento degli elettori britannici non è fiducioso nella capacità del primo ministro Rishi Sunak di risolvere il problema dell'immigrazione illegale, in relazione all'arrivo di piccole imbarcazioni attraverso il Canale della Manica. Solo il 13 per cento degli intervistati ha dichiarato di essere completamente o abbastanza fiducioso nel capo del governo, secondo quanto emerso da un sondaggio condotto da People Polling per il canale radiotelevisivo "GB News". La notizia arriva nonostante Sunak abbia fatto della lotta all'immigrazione illegale uno dei punti chiave della sua agenda politica. Nel suo discorso alla nazione di mercoledì, Sunak ha infatti promesso di "approvare nuove leggi per fermare le piccole imbarcazioni" assicurando che chi entrerà illegalmente nel Regno Unito sarà "detenuto e rimosso rapidamente". Nel 2022 più di 45 mila persone hanno attraversato la Manica verso il Regno Unito su piccole imbarcazioni, con un aumento del 60 per cento rispetto all'anno precedente.(Rel)