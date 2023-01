Governo: ministro Crosetto, abbiamo il diritto di scegliere chi nominare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crosetto però parlando di 'machete' non rasserena: "Potevo dire fiamma ossidrica o forbici, visto che parlavo di lacci e catene, è vero. Se basta per poter avere un confronto serio, correggo il termine. Ma il tema resta. Qui non c'entra lo spoils system, c'entra la non funzionalità di un sistema i cui i tempi, le cui procedure, i cui vincoli, rendono infinitamente più difficile per tutti operare, a ogni livello, rispetto a qualsiasi altro paese moderno. Il Pnrr ci concede miliardi da spendere in opere pubbliche. Sapete quanto ci vuole in Italia mediamente per rendere finale un'opera da oltre 100 milioni? Oltre 17 anni! E sapete quanti anni prevedeva il Pnrr per la realizzazione finale di un progetto? Cinque anni che ora sono diventati quattro". Quindi "si devono creare meccanismi, procedure, percorsi burocratici più efficienti, più veloci. Non per andare contro chi lavora seriamente nella burocrazia, ma alleandosi con loro, oppure non andiamo da nessuna parte". Per questo si ritiene necessario modificare la legge Bassanini, dando più poteri "a tutti i decisori politici, il che vuol dire anche ai sindaci. È necessario perché oggi a funzionari che guadagnano poco vengono affidate responsabilità enormi che invece dovrebbero ricadere anche su chi governa e ha il ruolo, il potere e la forza per assumerle". (segue) (Res)