Governo: ministro Crosetto, abbiamo il diritto di scegliere chi nominare (3)

"II governo - aggiunge - ha il diritto di lavorare, a norma di legge, con chi ritiene più adatto per raggiungere gli obiettivi che si è dato. E l'Italia nella quale la sinistra fa quello che vuole e gli altri devono fare quello che dice la sinistra è finita. Applicare ciò che la normativa prevede su poche decine di posizioni apicali non significa occupare nulla, ma assumersi la responsabilità di scegliersi i collaboratori. Tra l'altro, conoscendo molto bene sia Meloni che Giorgetti, escludo che la premier voglia scegliere i collaboratori di un ministro o viceversa. Non vedo problemi nel governo. Cosa c'è da scandalizzarsi se questo governo esercita le sue prerogative, facendo quello che tutti i governi fanno?". L'altro caso che si è aperto con le parole del ministro è sul ruolo della Bce: "Io ho detto cose su cui in tanti paesi si discute senza alcuno scandalo, ma è stato fatto passare come un attacco all'indipendenza della Bce solo da parte di alcuni politici italiani, per cercare di farli irritare e farli reagire. Non è un metodo intelligente per fare opposizione perché danneggia solo il nostro Paese". "Sbaglierò - conclude Crosetto - ma ritengo utile farsi domande, ad esempio, sul fatto che si possa continuare a considerare solo l'inflazione come il nodo cruciale sul quale agire e non, ad esempio, anche il tema occupazionale, cosi come se non si possa essere più graduali nell'interruzione del quantitative easing quando ci possono essere rischi di recessione. Riflessioni normali, legittime e rispettose."