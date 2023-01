Bce: Patuelli (Abi), fermi il rialzo dei tassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bce deve rivedere la metodologia di analisi, altrimenti incorre in previsioni smentite dalla realtà, come avvenuto in questi giorni con l'inflazione. E cambiando le valutazioni dovrà adeguare le iniziative frenando il rialzo dei tassi in funzione del rallentamento dei prezzi di benzina e gas". Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, in una intervista al "Messaggero" non arretra di un millimetro nella sua marcia contro il rialzo dei tassi. In Germania, Francia, Spagna e ora anche in Italia prosegue il calo, sia pure lento, dell'inflazione contro le previsioni della Bce che invece aveva pronosticato ulteriori aumenti: "I modelli matematici debbono essere confrontati man mano con i dati reali. Tra fine anno e inizio 2023 i prezzi del gas in Europa stanno fortemente scendendo: è quindi indispensabile aggiornare le previsioni e basarsi innanzitutto sui dati reali dell'economia prima di assumere nuove decisioni sui tassi". Il presidente condivide "l'opinione espressa dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco sul ruolo delle banche centrali e le nuove frontiere della politica monetaria quando, in particolare, sottolinea che il contesto economico è in continua evoluzione e che l'inflazione ha trovato alimento negli eccezionali aumenti dei prezzi delle materie prime energetiche. Quindi, aggiungo io, se cambia il contesto, com'è cambiato fortemente e come sta evolvendo, occorrono nuove ed innovative riflessioni". Il rischio di questi ripetuti rialzi dei tassi, giudicati da molti troppo aggressivi in uno scenario di contrazione economica è di "favorire nuove spinte per la recessione, quando è indispensabile che proseguano gli sforzi per la ripresa dello sviluppo e dell'occupazione". (segue) (Rin)