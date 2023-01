Lazio 2023: Calenda, servono idee comuni, da D'Amato errore perdonabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è stato un po' di trambusto con il Pd per le elezioni nel Lazio ma il Terzo polo manterrà lo stesso l'alleanza. "Certo - spiega il leader di Azione al "Corriere della Sera" - le alleanze non si fanno sulla base delle somme algebriche necessarie per vincere e poi per non governare. Servono idee comuni e nel Lazio le idee comuni vedono noi, il Pd e +Europa alleati". Alessio D'Amato, candidato del Pd, ha aperto la porta ai Cinque Stelle: "D'Amato ha fatto un errore. Un errore che si perdona, spero che sia stato soltanto uno scivolone. E comunque D'Amato ora spieghi con nettezza cosa vuole fare, anche superando i condizionamenti del partito". "Ci sono delle cose della gestione di Zingaretti e in quella di Gualtieri - continua l'ex ministro - che non hanno funzionato e non funzionano e D'Amato deve proporre delle soluzioni. Non deve parlare agli elettori 'de sinistra' ma a quelli consapevoli, che vogliono una gestione più efficiente. Questo vale anche per la Moratti". (segue) (Rin)