Lazio 2023: Calenda, servono idee comuni, da D'Amato errore perdonabile (2)

- Letizia Moratti, candidata del Terzo polo in Lombardia: "Già, anche lì c'è stata tutta una discussione su che fa la Lega di Bossi, ma rischia di essere percepita come vecchia politica. Io da candidato sindaco a Roma non ho vinto ma ho preso il 20 per cento perché parlavo delle cose da fare, non di quale alleanze fare". In Lombardia secondo Calenda "il Pd ha fatto una scelta scellerata, ancorché legittima, di fare una grande virata a sinistra, con un'alleanza con i Cinque Stelle in una regione che i Cinque Stelle non li può vedere. La verità è che nella sinistra ormai esiste una compulsione. Quella di inseguire i Cinque Stelle. Ma questa roba qua è quella che li ha distrutti. Il Pd è ridotto quello che è perché ha fatto il Conte II". "Il problema del Pd - conclude Calenda - è che è destinato ad inseguire l'alleanza con i Cinque Stelle fino a quando i Cinque Stelle non finiranno di mangiarselo". (Rin)