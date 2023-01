Turismo: ministro Santanché, non lasceremo soli gli operatori della montagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- II problema dunque è più strutturale: "Capisco che il core business della montagna è la stagione delle festività natalizie e di fine anno che rappresenta una quota del 35 per cento del fatturato. Ma di fronte al cambiamento climatico dobbiamo pensare a nuovi pacchetti di offerte e di maggiori servizi. E' evidente, quindi, che serve un intervento più complesso". Dobbiamo ripensare al turismo della neve: "E' una delle sfide che dobbiamo affrontare. Le opzioni certo non mancano. E' in grande crescita il cicloturismo, così come quello del trekking e delle camminate. Dobbiamo immaginare come implementare e ampliare il pacchetto di attrazioni che la montagna può offrire oltre alle piste innevate". Nel mondo - osserva infine il ministro - "c'è voglia di Italia e occorre essere positivi. Dobbiamo riscoprire l'orgoglio di essere italiani. Non solo abbiamo la nazione più bella del mondo, ma siamo anche i più bravi. Occorre cambiare l'approccio mentale. Già da solo farebbe una grandissima differenza", ha concluso la Santanchè. (Rin)