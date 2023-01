Infrastrutture: l'Algeria punta allo sviluppo dei valichi di frontiera per rilanciare l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno dell'Algeria, Ibrahim Mrad, ha annunciato che il Paese sta cercando di sviluppare valichi di frontiera terrestri, per agevolare la penetrazione della propria economia nel continente africano. L'annuncio è avvenuto a margine della sua visita presso il confine con il Niger. Il ministro ha spiegato che lo sviluppo dei valichi di frontiera terrestri è una questione urgente, data l'importanza di queste infrastrutture per l'economia, consentendo il passaggio di decine di camion carichi di merci algerine in varie direzioni. Nel suo intervento, il ministro ha indicato che è in corso di attuazione il progetto in fibra ottica che attraversa i Paesi africani limitrofi. Inoltre, sono state completate sei postazioni internet di quarta generazione e sono stati forniti tutti i mezzi tecnici per avviare l'esportazione di internet dall'Algeria ai Paesi africani limitrofi. (Ala)