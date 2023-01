Carburanti: Foti (Fd'I), costo diminuito, intervento governo per famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando lo scorso anno iniziò il caro benzina e il caro gasolio, che portò all'intervento temporaneo del governo Draghi, si disse: c'è una speculazione in atto. Il problema non é solo la speculazione, ma é anche altro. Il gas nell'ultimo mese é sceso significativamente di valore: identico calo non c'è stato per il petrolio, e quindi per benzina e gasolio. L'intervento di sostegno sul carburante, il cui costo è per altro diminuito rispetto a sei mesi fa, quest'anno non é stato possibile perché costava 7 miliardi in 9 mesi che il governo Meloni ha deciso di destinare a famiglie, lavoratori e imprese". Lo ha dichiarato a "Radio anch'io" il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati,(Rin)