Giappone: Kishida pronto al tour in Occidente, martedì l’incontro con Meloni

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, inizierà la prossima settimana un importante tour in Occidente che lo porterà in cinque Paesi del G7 (il cui vertice si terrà quest’anno a Hiroshima), fra cui l’Italia. A Roma il capo del governo di Tokyo arriverà nella mattinata di martedì 10 gennaio, dopo una prima tappa in Francia e dopo l’incontro con il presidente Emmanuel Macron. Kishida sarà ricevuto a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la quale avrà anche una colazione di lavoro. Successivamente volerà a Londra, quindi a Ottawa e a Washington. Qui, venerdì 13 gennaio, Kishida sarà ricevuto dal presidente Joe Biden alla Casa Bianca, momento culminante e conclusivo del suo viaggio. (segue) (Res)