Giappone: Kishida pronto al tour in Occidente, martedì l’incontro con Meloni (2)

- Ai suoi partner occidentali Kishida illustrerà temi e agenda della presidenza giapponese del G7. A rendere particolarmente interessante il viaggio, tuttavia, è il fatto che esso giunge in un momento in cui la posizione del Giappone sulla scena internazionale è soggetta a una profonda trasformazione. Nel corso dell’ultimo anno Tokyo ha consolidato il proprio asse con Washington e rafforzato il partenariato con la Nato, proponendosi come colonna portante dell’architettura regionale promossa dagli Stati Uniti per il contenimento della Cina nell’Indo-Pacifico. Alla fine di dicembre il governo giapponese ha adottato nuovi documenti strategici che identificano Pechino come principale minaccia alla propria sicurezza nazionale e che avviano un processo di riarmo che non ha precedenti nella storia post-bellica del Paese, abbandonando il principio del pacifismo costituzionale attraverso il quale per decenni Tokyo si è auto-imposta il divieto di acquisire sistemi d’arma a lungo raggio. Documenti che trovano espressione nell’obiettivo di raddoppiare il bilancio della Difesa nazionale al due per cento del Pil, in linea con i Paesi della Nato. Il bilancio della Difesa per il periodo 2023-2027 aumenterà sino a circa 43 mila miliardi di yen (318 miliardi di dollari), un incremento superiore al 50 per cento rispetto all’attuale piano di spesa quinquennale. Una parte di questi fondi, secondo le indiscrezioni della stampa locale, sarà impiegato per l’acquisto dagli Stati Uniti di centinaia di missili da crociera Tomahawk. (segue) (Res)