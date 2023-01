Giappone: Kishida pronto al tour in Occidente, martedì l’incontro con Meloni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla tappa in Italia, Kishida potrebbe riprendere con Giorgia Meloni i fili di un discorso già avviato lo scorso maggio a Roma con l’allora presidente del Consiglio Mario Draghi, riguardante la cooperazione in materia di nuove tecnologie e i partenariati industriali, in particolare in settori innovativi come l’energia rinnovabile, le biotecnologie, la farmaceutica, la robotica, l’aeronautica. Durante la sua precedente visita in Italia, Kishida aveva parlato anche di “nuovo capitalismo”, la sua ricetta economica per l’aumento dei salari, il sostegno alle aziende innovative, la rivitalizzazione delle regioni rurali e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. “È importante – aveva sottolineato il premier giapponese – che tra le imprese dei nostri Paesi sia già iniziata una collaborazione in settori come energia, idrogeno, infrastrutture ferroviarie”. Ora, aveva aggiunto, l’obiettivo è di approfondire la cooperazione con l’Italia in materia di rinnovabili e connettività. (Res)