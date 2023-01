Serbia: ambasciatore russo, Belgrado eviti incontri dove non c'è presenza di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca si aspetta che la Serbia non partecipi a conferenze e incontri internazionali che non prevedono la presenza della Russia. Lo ha affermato l'ambasciatore russo a Belgrado Aleksandar Bocan-Harchenko, ripreso dall'agenzia di stampa "Beta". Le richieste di Bocan-Harchenko sono state espresse al ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, nell'incontro del 30 dicembre dell'anno scorso e si riferirebbero principalmente al Vertice sulla democrazia, al Consiglio della Comunità politica europea e ad alcuni altri incontri in cui l'attenzione sarà focalizzata sulla Russia. L'ambasciatore russo avrebbe inoltre confidato a Dacic che gli Stati Uniti chiederanno l'espulsione della Russia dalle Nazioni Unite e che si proverà a formare un tribunale internazionale per i crimini di guerra in Ucraina. Bocan-Harchenko ha infine detto al ministro serbo che Mosca è a conoscenza dell'incontro tra la ministra dell'Energia serba, Dubravka Djedovic e l'ambasciatore ucraino a Belgrado, Volodymyr Tolkach, al fine di dare assistenza al sistema energetico del Paese colpito dalla guerra. Dacic ha risposto che la Serbia considererà le richieste di Mosca guidata dallo "spirito delle relazioni amichevoli". (Seb)