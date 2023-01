Libano: ministro della Salute Abiad, siamo di fronte a una nuova ondata di Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano sta vivendo una nuova ondata di Covid, ma la situazione è ancora sotto controllo. Lo ha annunciato il ministro della Salute uscente libanese, Firas Abiad, in conferenza stampa, aggiungendo che le squadre di sorveglianza epidemiologica del ministero della Salute hanno registrato un aumento del tasso giornaliero di contaminazione a 108 casi, a fronte di meno di 40 casi al giorno nella fase precedente. "Anche la percentuale dei test positivi è salita al 12,7 per cento, dopo aver oscillato tra il 5,5 per cento e il 6 per cento all'inizio di dicembre scorso. Per quanto riguarda il numero dei ricoverati negli ospedali, è di 71", ha detto il ministro. I casi di Covid sono aumentati durante le vacanze ed esiste una maggiore probabilità di contaminazione durante la stagione invernale. Dal primo caso di Covid-19 registrato in Libano nel febbraio 2020, sono state contagiate 1.223.174 persone. Almeno 10.748 pazienti sono morti, secondo l'ultimo rapporto pubblicato mercoledì 4 gennaio dal ministero. (Lib)