Venezuela: Assemblea nazionale conferma Jorge Rodriguez come presidente (2)

- Saranno tre oppositrici in esilio a comporre la presidenza dell'Assemblea nazionale 2015, il parlamento venezuelano sin qui guidato dal leader oppositore Juan Guadiò. Il ruolo di presidente spetta a Dinorah Figuera, membro del partito Prima la giustizia (Pj), oggi in Spagna. Al suo fianco, in qualità di vice, sono stati eletti Marianela Fernandez, del partito Un Nuovo Tempo (Unt), esiliata negli Stati Uniti, e Auristela Vasquéz (Azione democratica, Ad), anch'essa da tempo riparata in Spagna. L'elezione giunge al termine di un acceso dibattito interno al fronte antigovernativo, e sembra mettere fine alla stagione aperto quattro anni fa, con la proclamazione di Guaidò a presidente "ad interim" del Paese. L'elezione di tre persone lontane da Caracas, in un momento in cui le opposizioni - riunite nella Piattaforma unitaria - sono impegnate in un delicato negoziato di pace col governo, è destinata a suscitare nuove polemiche. (segue) (Vec)