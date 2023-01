Venezuela: Assemblea nazionale conferma Jorge Rodriguez come presidente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difficile dire ora quale situazione si prospetta per il governo "ad interim", che in passato è arrivato anche ad essere riconosciuto come unico e legittimo esecutivo venezuelano da 64 Paesi, Stati Uniti in testa. Da quello che si evince, verrà smantellata la maggior parte delle strutture messe in piedi negli anni, a partire dalle ambasciate del governo all'estero. Rimane in piedi un organismo contabile (ribattezzato Consejo de Administración y Protección de Activos), composto da Alejandro Plaz e John Goicochea (entrambi del partito Volontà popolare), Alejandro Marcano (Pj), Fernando Javier Blasi (Ad), Eva Ana Hurtado Ubeda (Unt). (segue) (Vec)