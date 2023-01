Francia: attacco informatico colpisce il sito del settimanale Charlie Hebdo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, il ministero degli Esteri dell'Iran ha annunciato che chiuderà l’Istituto di ricerca francese nel Paese, a seguito della pubblicazione su "Charlie Hebdo" di 35 caricature della guida suprema dell'Iran, ayatollah Ali Khamenei, in occasione dell'anniversario degli attentati jihadisti che il 7 gennaio del 2015 colpirono la redazione della rivista a Parigi. Ieri, il dicastero aveva convocato l'ambasciatore francese a Teheran, Nicolas Roche, protestando per "gli insulti contro la santità dell'Islam", oltre a valori religiosi e nazionali. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanaani ha sottolineato che "la Repubblica islamica dell'Iran non accetta in alcun modo blasfemia e insulti ai valori islamici, religiosi e nazionali, e la Francia non ha il diritto di giustificare l'insulto alla santità di altri Paesi e nazioni musulmane sotto il pretesto della libertà di parola". Da parte sua, Nathalie Loiseau, eurodeputata francese ed ex ministra degli Affari europei del presidente Emmanuel Macron, ha dichiarato che la reazione dell'Iran alle caricature dell'ayatollah costituisce un "tentativo di ingerenza" in Francia e rappresenta una minaccia. (Frp)