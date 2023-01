Brasile: ministra Pianificazione, poveri saranno priorità nel bilancio pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I poveri saranno priorità nel bilancio pubblico. Lo ha detto la ministra della Pianificazione del Brasile, Simone Tebet, nel corso del suo discorso di insediamento. "I poveri saranno una priorità nel bilancio pubblico. Infanzia, anziani, donne, popolazioni indigene, persone con disabilità, persone Lgbtqia. È il momento di dare visibilità agli invisibili, pur senza perdere di vista il debito pubblico", ha detto. Tebet ha infatti sottolineato che intende conciliare le promesse del programma elettorale, soprattutto in termini di politiche sociali, garantendo al tempo spesso la responsabilità fiscale. "La coperta è corta. Le politiche sociali sono centrali in questo momento drammatico che stiamo vivendo. Ma non c'è politica sociale sostenibile senza una politica fiscale responsabile. Saremo responsabili con la spesa pubblica", ha detto. (Brb)