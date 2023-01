Perù: repressione proteste anti-governative, opposizione denuncia presidente Boluarte (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risposte politiche alla crisi sono arrivate con il via libera dato dal Congresso alla riforma che consentirà di anticipare le elezioni generali ad aprile 2024, oltre due anni in anticipo rispetto alla scadenza naturale del luglio 2026. La riforma è stata approvata con 93 voti a favore, 30 contrari e un'astensione. Trattandosi di una riforma costituzionale, il progetto di legge dovrà essere ratificato in una seconda votazione, ma si tratterebbe di un passaggio poco più che formale. L'auspicio dell'esecutivo, che aveva sperato in un ulteriore anticipo a dicembre del 2023, è quello di poter restituire legittimità alle istituzioni a partire dal parlamento, molto frammentato e nel mirino delle critiche per l'elevato numero di inchieste per corruzione che gravano su diversi deputati. (segue) (Brb)