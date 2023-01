Perù: repressione proteste anti-governative, opposizione denuncia presidente Boluarte (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo si è aggiunto a fine dicembre il rimpasto del pur giovane governo, con il passaggio di Alberto Otarola dal ruolo di ministro della Difesa a quello di presidente del Consiglio dei ministri. L'esecutivo si presenterà il 10 gennaio in Parlamento per ottenere la fiducia utile a far partire l'azione di governo. Un voto, segnala il quotidiano "La Repubblica", che le principali forze di centro e di destra sono pronti a concedere. Al Congreso, l'organo legislativo monocamerale del Perù, Otarola presenterà le linee programmatiche del governo, centrate - come da accordi con la presidente, Dina Boluarte - su investimenti in educazione, lotta contro la corruzione e spesa per la crescita economica. "Attraverso il congresso della Repubblica, spiegheremo al Paese in cosa consistono queste misure che favoriranno i più poveri nei diversi progetti di infrastruttura, alimentazione e lotta alla miseria", ha detto Otarola. La stessa Boluarte ha garantito che pur essendo il suo un governo "di transizione", non intende agire "col pilota automatico" promettendo impegni concreti in favore del Paese. (Brb)