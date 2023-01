Venezuela: Assemblea nazionale conferma Jorge Rodriguez come presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Venezuela (Assemblea nazionale) ha confermato Jorge Rodriguez, figura di primo piano del governo di Nicolas Maduro, nel ruolo di presidente. Rodriguez, che rimarrà in carica per il biennio 2023-2024, sarà accompagnato dal deputato Pedro Infante e dalla deputata America Perez, in qualità rispettivamente, di primo e seconda vicepresidente. Il blocco dirigente, eletto "a maggioranza evidente", è tutto legato al Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), la forza politica del presidente. Rodriguez, 57 anni, ha accumulati una lunga serie di incarichi tanto nel governo Maduro quanto in quello del predecessore, Hugo Chavez. Il presidente dell'An - fratello della vicepresidente del Venezuela, Delcy -, è stato tra le altre cose ministro della Comunicazione, coordinatore del Psuv, presidente del Consiglio nazionale elettorale. Capo delegazione del governo nelle recenti trattative di pace con le opposizioni aperte in Messico, Rodriguez il 1 gennaio ha rappresentato Maduro alla cerimonia di insediamento di Luiz Inacio Lula da Silva come presidente del Brasile, evento con cui sono state riaperte le relazioni bilaterali interrotte durante il governo di Jair Bolsonaro. L'Assemblea nazionale, l'organo legislativo monocamerale del Venezuela, è stata eletta a fine 2021 in base ad elezioni riconosciute solo da parte delle opposizioni. Il grosso dello schieramento anti governativo ha mantenuto in vita l'organo eletto nel 2015, in cui aveva la maggioranza, considerandolo riferimento dell'azione del governo "ad interim". Anche questa assemblea oggi ha rinnovato le cariche dirigenziali. (segue) (Vec)