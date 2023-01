Usa: presidente Camera, McCarthy non passa neanche alla ottava votazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiude senza un vincitore anche l'ottavo voto per l'elezione del presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Il repubblicano Kevin McCarthy si è di nuovo fermato a 201 voti, 17 in meno di quelli necessari per essere proclamato "speaker". L'ala conservatrice del partito ha consegnato 17 voti al candidato alternativo, Byron Donalds, mentre tre voti sono stati dispersi su altre candidature. Un deputato si è astenuto. Hakeem Jeffries, come nelle precedenti occasioni, ha ottenuto tutti e 212 i voti dei democratici. L'aula ha iniziato la nona votazione. (Was)