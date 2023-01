Libia: missione Onu “prende atto” dell’incontro tra i leader di Camera e Senato in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha accolto con freddezza i colloqui tenuti oggi al Cairo tra Khaled al Mishri, presidente dell’Alto consiglio di Stato di Tripoli, l’istituzione libica che fa le veci del “Senato” in Libia, e Aguila Saleh, il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, il foro legislativo con sede nell’est, con la mediazione dell’Egitto. La missione "incoraggia le due camere a raggiungere in tempi rapidi un accordo completo e definitivo", anche sulle questioni "controverse", con l'obiettivo di portare il Paese a "elezioni inclusive" il prima possibile, si legge in una nota. La missione torna a chiedere ai leader politici di "dimostrare un impegno genuino e continuo" per una pace duratura, ricordando la necessità di raggiungere "un compromesso nazionale" su un percorso che porti a elezioni, "con tempi certi, in grado di aprire una nuova era per la Libia e i paesi vicini". Il popolo libico, si legge ancora, "ha bisogno e merita di scegliere, senza altre perdite di tempo, la propria leadership" e di poter tornare ad avere istituzioni legittime. Vale la pena sottolineare che l’incontro di oggi si è tenuto al di fuori della mediazione dell’Onu, che invece sostiene l’iniziativa del Consiglio presidenziale di Tripoli per un incontro tra Camera e Senato nella città libica di Ghadames il prossimo 11 gennaio. Incontro che però è saltato per l’aperto boicottaggio il presidente Consiglio di Stato, che ha preferito recarsi in Egitto per incontrare Saleh escludendo i canali Onu. (segue) (Was)