Ucraina: Zelensky ringrazia Scholz per batterie anti aerea, da Germania aiuto importante contro Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, per la decisione di consegnare "una batteria missilistica anti aerea Patriot" a Kiev. "Assieme al sistema IRIS-T consegnato in precedenza, e ai carri armati Gepard, la Germania sta dando un contributo importante per poter intercettare tutti i missili russi", ha scritto Zelensy in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (Kiu)