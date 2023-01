Ucraina: Germania e Usa forniranno mezzi corazzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Stati Uniti forniranno mezzi corazzati all’Ucraina, impegnata a respingere l’invasione russa. È quanto concordato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, con il presidente degli Usa, Joe Biden, durante un colloquio telefonico. In particolare, la Germania invierà all’ex repubblica sovietica mezzi corazzati da combattimento per fanteria Marder e metterà a sua disposizione un sistema per la difesa aerea Patriot. Non è noto di quanti veicoli si tratti, ma per per il settimanale “Der Spiegel”, sarebbero fino a 40. Gli Usa invieranno, invece, mezzi corazzati da combattere per fanteria Bradley. Con gli Amx-10 Rc francesi, quelli che Germania e Stati Uniti forniranno all’Ucraina saranno i primi corazzati di fabbricazione occidentale ottenuti dal Paese aggredito dalla Russia. (Geb)