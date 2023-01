Parlamento: giovedì 12 gennaio audizione ministro Esteri Tajani su Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 12 gennaio, alle ore 13:30, presso la Nuova aula dei Gruppi parlamentari, le Commissioni riunite Esteri di Camera e Senato svolgono l'audizione del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sulla situazione dei diritti umani in Iran e sulle linee di azione del governo italiano. L'appuntamento – riferisce una nota dell'ufficio stampa della Camera dei deputati- verrà trasmesso in diretta webtv. (Com)