22 luglio 2021

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sarà in Piazza Navona per la Festa della Befana e assisterà allo show dei vigili del fuoco nei pressi della Chiesa di Sant'Agnese in Agone. Piazza Navona, Roma (Ore 10:30)- L'assessora alle Politiche della sicurezza, pari opportunità e attività produttive di Roma Capitale, Monica Lucarelli, prenderà parte a Buongiorno Regione per la Festa della Befana. Piazza Navona, Roma (Ore 7:20)- L'assessora alle Politiche della sicurezza, pari opportunità e attività produttive di Roma Capitale, Monica Lucarelli, sarà in Piazza Navona per la Festa della Befana che vedrà lo show dei Vigili Del Fuoco nei pressi della Chiesa di Sant'Agnese in Agone. Piazza Navona, Roma (Ore 10:30)VARIE- Il Municipio Roma VI delle Torri organizza la manifestazione “Le stelle delle Torri”, per l'annuale premiazione di tutte le eccellenze del territorio che si sono distinte per meriti sportivi, culturali, musicali, sociali e per attività produttive. Inoltre, per tutti i bambini, sarà presente la Befana delle Torri con dolci e sacchetti. Centro polifunzionale di Villaverde, via Gagliano del Capo 34, Roma (ore 10). (Rer)