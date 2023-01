Perù: repressione proteste anti-governative, opposizione denuncia presidente Boluarte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata Ruth Luque, del partito Cambio Democratico ha presentato una denuncia contro la presidente della Repubblica del Perù, Dina Boluarte, per violazione della Costituzione nell'ambito della repressione delle manifestazioni in corso nel Paese sin dall'impeachment e arresto dell'ex presidente Pedro Castillo, costate almeno 21 morti. Nella denuncia Luque indica che Boluarte, in quanto capo dello Stato e delle forze armate, avrebbe violato cinque articoli della Costituzione, tra cui quelli che garantiscono il rispetto della vita e la tutela dei diritti umani. La denuncia è stata presentata anche contro l'ex primo minstro Pedro Angulo e il suo successore Alberto Otarola, e l'attuale ministro dell'Interno, Cesar Cervantes. Inoltre Luque denuncia il giudice José Tello, che, secondo la deputata Luque, avrebbe contribuito alla perpetrazione di atti illegali facendo parte dell'apparato di potere". (segue) (Brb)