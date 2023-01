Perù: repressione proteste anti-governative, opposizione denuncia presidente Boluarte (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di uso della forza per "massacrare" la popolazione "indifesa" parla lo stesso Castillo, attribuendo la regia della repressione al governo degli Stati Uniti, pronto a riconquistare una posizione di controllo delle risorse minerarie del paese. In una lettera scritta a mano e rilanciata sul proprio profilo twitter, Castillo mette in "allarme i compatrioti". "La visita dell'ambasciatrice degli Stati Uniti (Lisa Kenna) al Palazzo, non è gratis, e neanche a favore del Paese. È stata compiuta per dar l'ordine di portare l'esercito nelle strade e massacrare il mio popolo indifeso", ha scritto l'ex presidente, oggi in regime di carcerazione preventiva. Di più scrive Castillo, l'intervento "libera la strada allo sfruttamento delle miniere", un evento di cui "la stampa peruviana non solo non parlerà, ma anche negherà senza pensarci due volte". Parole che Castillo scrive dal carcere, dove dovrà rimanere in attesa del processo. Poco dopo, l'Ambasciata statunitense a Lima pubblicava una breve nota nella quale ribadiva il "rispetto" di Washington "per le istituzioni democratiche in Perù", respingendo "qualsiasi disinformazione che alimenti idee contrarie. Continuiamo ad appoggiare il popolo del Perù e lanciamo un appello alla pace e all'unità". (segue) (Brb)