Roma: incidente stradale tra due auto in via di Malafede, due feriti gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due feriti gravi a seguito di un incidente stradale in via di Malafede, a Roma. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 16, quando un'auto, una Fiat Panda, si è scontrata con un'altra Fiat Panda all'altezza del civico 78. Sul posto sono intervenute le pattuglie del decimo gruppo mare della Polizia locale e i vigili del fuoco. Intervenuta anche l'eliambulanza, andata via poco dopo senza feriti. I conducenti delle due auto, invece, sono stati trasportati in codice rosso, rispettivamente, all'ospedale Grassi e al Campus biomedico. A causa dell'incidente, via di Malafede è stata chiusa al traffico, nel tratto tra via Todeschini e via Troisi. (Rer)