Sanità: Pd Roma, nuovo ospedale Tiburtino risposta importante

- La consigliera capitolina, Erica Battaglia, e il consigliere regionale del Lazio, Emiliano Minnucci, del Partito democratico, in una nota, dichiarano: "Oggi eravamo presenti a Castelverde nell'aula civica insieme all'assessore Alessio D'Amato per la presentazione del nuovo ospedale Tiburtino che sarà intitolato a Gino Strada. Si tratta - spiegano i due esponenti del Pd - di un presidio sanitario da 347 posti letto reso possibile dall'impiego di fondi statali e soprattutto regionali. È stata inoltre presentata la casa di comunità rigenerata e rinnovata di Lunghezza, realizzata con i fondi Pnrr regionali. Si tratta - sottolineano Battaglia e Minnucci - di due opere importantissime che vanno a rafforzare la rete ospedaliera e l'insieme dei servizi di prossimità ai cittadini in un quadrante come quello Lunghezza-Corcolle-Tivoli che ha bisogno di poli di eccellenza. Si tratta di opere che si inseriscono nel solco di un lavoro lungo, efficace, concreto, un lavoro che insieme a tante e tanti dovremo impegnarci per portare avanti, perché ci ha visto uscire dalle secche del disastro ereditato dalla destra, mettere in sicurezza il servizio sanitario, distinguerci in Europa per la lotta al Covid e riuscire grazie a capacità di progettazione e di realizzazione ad intercettare risorse europee e nazionali e metterle al servizio dei cittadini sotto forma di nuovi servizi ed efficientando quelli esistenti. Un ringraziamento è dunque doveroso all'artefice di questo lavoro, Alessio D'Amato, con la certezza che il percorso intrapreso è quello giusto e che avremo la forza di portarlo avanti, insieme", concludono Battaglia e Minnucci. (Com)