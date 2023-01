Ucraina: presidente Usa Biden sente cancelliere tedesco Scholz, ribadito sostegno a Kiev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, “alla luce dei continui attacchi missilistici e di droni della Russia contro le infrastrutture critiche dell'Ucraina”, il presidente Biden e il cancelliere Scholz hanno affermato la loro intenzione di sostenere ulteriormente l'urgente necessità dell'Ucraina in termini di capacità di difesa aerea. Alla fine di dicembre, gli Stati Uniti hanno annunciato la donazione di una batteria missilistica di difesa aerea Patriot all'Ucraina. La Germania si unirà agli Stati Uniti nella fornitura di un'ulteriore batteria di difesa aerea dello stesso tipo. Infine, le parti “hanno espresso apprezzamento per il sostegno militare fornito da altri alleati e partner all'Ucraina, e hanno approvato gli sforzi di coordinamento in corso del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina e hanno accolto con favore le ulteriori donazioni di sistemi di difesa aerea e di veicoli da combattimento”, conclude la nota. (Was)