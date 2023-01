Usa: elezione presidente Camera oltre il nono turno, record dal 1859

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per decidere il presidente, la Camera dei Rappresentanti Usa dovrà ricorrere a un decimo scrutinio, situazione che non si verificava da 164 anni. Al nono turno, il repubblicano Kevin McCarthy ha infatti ottenuto 200 preferenze, 18 in meno di quelle necessarie per essere proclamato "speaker", una in meno di quelle registrate fino alla votazione precedente. L'ala conservatrice del partito ha consegnato 17 voti al candidato alternativo, Byron Donalds, mentre tre voti sono andati a Kevin Hern. Un deputato si è astenuto. Hakeem Jeffries, come nelle precedenti occasioni, ha ottenuto tutti e 212 i voti dei democratici. Per trovare un'elezione che abbia superato il nono scrutinio senza successo, ricorda la "Cnn", si deve risalire al 1859, quando per eleggere il repubblicano William Pennigton, si dovettero celebrare ben 44 chiamate. (Was)