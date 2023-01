Perù: repressione proteste anti-governative, opposizione denuncia presidente Boluarte (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concessione dell'asilo da parte del Messico a Lilia Paredes, moglie di Castillo, e i suoi due figli Arnold e Alondra, ha inoltre reso ancora più delicati i rapporti con il Perù. Lima ricorda che sulla ex first lady è aperta una indagine e che potrebbe essere necessario chiederne l'estradizione. Il governo peruviano ha dichiarato persona non grata l'ambasciatore del Messico nel Paese, Pablo Monroy. Una decisione presa per le "ripetute dichiarazioni delle massime autorità di quel Paese riguardo la situazione politica in Perù, che costituiscono un'ingerenza nei nostri affari interni", ha detto la ministra degli Esteri peruviana, Ana Cecilia Gervasi in un breve messaggio ai media. Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha definito "infondata e riprovevole" la decisione di espellere l'ambasciatore, segnalando che il governo del presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, difende il tradizionale principio di "non ingerenza" unito a quello dell'accoglienza di qualsiasi persona che denunci persecuzione politica. (segue) (Brb)