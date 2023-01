Venezuela: Assemblea nazionale conferma Jorge Rodriguez come presidente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fine del governo ad interim aveva innescato un acceso dibattito nelle opposizioni, in gran parte costruito attorno alla figura di Guaidò, e alla denuncia di incapacità di incidere nella crisi fallendo nell'obiettivo primario di disarcionare il presidente Nicolas Maduro. Guaidò aveva rimandato alla necessità di mantenere l’unità in vista delle elezioni che potrebbero tenersi nel 2024. “Non si tratta di difendere una persona, ma degli strumenti che abbiamo per proteggere i venezuelani”, ha detto l’oppositore in una serie di tweet. “Oggi c'è stata la prima discussione, ne seguirà una seconda in cui dobbiamo raggiungere l’unità perché è quello che si aspetta il Venezuela. Il nostro sforzo deve essere diretto verso la riunificazione del Paese”, ha aggiunto. (segue) (Vec)