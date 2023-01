Venezuela: Assemblea nazionale conferma Jorge Rodriguez come presidente (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra questi c'è la Citgo, filiale statunitense della compagnia petrolifera pubblica venezuelana Pdvsa, ma anche le numerose ambasciate nei Paesi che non riconoscono Maduro come presidente legittimo. L’amministrazione Biden, ha riferito l'emittente “Bloomberg” citando fonti anonime, ha fatto sapere che continuerà a sostenere il governo ad interim, a prescindere dalla forma che assumerà. Tuttavia, afferma ancora la testata, l’eventuale destituzione di Guaidò sancirebbe il fallimento della strategia fin qui adottata per mettere da parte Maduro. (Vec)