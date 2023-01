Egitto: presidente al Sisi si impegna a sviluppare il sud del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto stanzierà miliardi di dollari nei prossimi anni per sviluppare i governatorati meridionali del Paese. Lo ha dichiarato il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, durante l'inaugurazione di un ospedale universitario e di una nuova zona industriale nel governatorato di Sohag, nel sud dell’Egitto. A detta di Al Sisi, i governi passati non sono stati in grado, negli ultimi anni, di favorire lo sviluppo delle regioni meridionali a causa della loro “incapacità finanziaria”. “Il sud del Paese non è stato dimenticato o trascurato deliberatamente, ma non vi erano i mezzi finanziari necessari al suo sviluppo”, ha spiegato Al Sisi, il quale si è anche recato in visita presso uno dei villaggi che ha assistito a un maggiore sviluppo e che è stato dotato di servizi educativi e sanitari, oltre a uffici postali, servizi igienici, reti idriche e del gas. Il presidente ha poi messo in guardia dalla crescita della popolazione che, se aumenterà secondo il ritmo attuale, potrebbe influenzare negativamente l’economia del Paese. (Cae)