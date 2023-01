Cultura: dalla Festa della Befana ai canti di Natale, Roma saluta le feste con gli eventi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli amanti dell'arte, proseguono le mostre in corso ma c'è tempo soltanto fino all'8 gennaio, ogni sera dalle 18 alle 24, per ammirare sull'esterno di una delle cupole dell'Auditorium Parco della Musica "Eyes with eyes. Riflessi futuri" dell'artista tedesco Arthur Duff: un'installazione di luci, colori e parole ispirate all'energia a completamento del progetto Giro d'Italia 2022 e come omaggio per i 60 anni di Enel. E sempre domenica termina l'esposizione "Scandalosamente bello. Il Centro di chirurgia pediatrica di Emergency in Uganda" che racconta l'ideazione, la costruzione e le attività dell'ospedale di Entebbe progettato dall'architetto Renzo Piano: è visitabile nello spazio Auditorium Arte. (segue) (Rer)