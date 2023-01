Energia: ministro libico a Washington, “Usa fondamentali per sviluppo settore petrolifero”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tecnologia e le competenze degli Stati Uniti possono svolgere un ruolo fondamentale nell'accelerare l'esplorazione di idrocarburi, lo sviluppo dei giacimenti petroliferi e lo sfruttamento delle riserve di petrolio e gas di scisti in Libia. Lo ha detto il ministro del Petrolio e del gas del Governo di unità nazionale della Libia, Mohamed Aoun, durante gli incontri a Washington con il vicesegretario di Stato Usa per gli affari nordafricani, Joshua Harris, il funzionario nordafricano del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, Jeremy Brandt, e il responsabile del dossier libico presso l'Ufficio del Vicino Oriente del dipartimento di Stato, Patrick Paul, in base a quanto riferito da un comunicato stampa diffuso dal dicastero libico. Aoun ha sottolineato anche l’importanza della tecnologia Usa nella riduzione del gas flaring, indicando che il ministero sta lavorando a “una revisione completa delle attività del settore petrolifero al fine di raggiungere il principio della massima trasparenza e neutralità”. Il ministro e la sua delegazione sono in visita di lavoro negli Stati Uniti per incontrare i funzionari Usa nel campo dell'energia e alcuni imprenditori per discutere delle opportunità di cooperazione e partnership. (Lit)