Scuola: Fd'I, interrogazione in Campidoglio su criteri bando per strutture infanzia

22 luglio 2021

- La consigliera di Fratelli d'Italia di Roma Capitale, Maria Cristina Masi, il dirigente della federazione Fd'I Roma, Gianni Ottaviano e il capo dipartimento scuola di Fd'I Roma, Laura Marsilio, in una nota, dichiarano: "Risulta che la delibera di Giunta approvata il 29 dicembre scorso, riguardante l'iscrizione alle scuole comunali dell'infanzia, preveda per coloro che non hanno un codice fiscale e per chi non ha una residenza la possibilità di iscrivere i bambini alle scuole d'infanzia di Roma Capitale, di conseguenza anche per chi non è regolarmente presente in Italia o occupa abusivamente. Ferma restando - aggiungono gli esponenti di Fratelli d'Italia - la necessità di garantire a tutti i bambini, senza distinzione di sorta, le stesse possibilità, ci chiediamo, come si intenda procedere affinché questi provvedimenti non vadano a penalizzare le famiglie che rispettano le regole. Sarà interessante comprendere anche la questione dei punteggi in occasione della uscita del bando il 9 gennaio, per questo presenteremo un'interrogazione in Campidoglio. Uno dei punti che desta maggiore preoccupazione riguarda la possibilità di iscrizione a chi è privo di Codice Fiscale, con tutto ciò che questo comporta per la tutela della salute. Dopo aver introdotto la possibilità di concedere la residenza a coloro che occupano immobili pubblici e privati senza titolo, in spregio della normativa nazionale in materia, temiamo che il Sindaco Gualtieri voglia spingersi oltre", concludono Masi, Ottaviano e Marsilio. (Com)