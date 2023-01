Libia: deputato della Camera dei rappresentanti chiede demarcazione confine con l’Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato libico Souad Abdullah, membro della Camera dei rappresentanti con sede a Tobruk, nell’est della Libia, ha invitato il Governo di unità nazionale a delimitare il confine con l’Algeria, a seguito della diffusione di voci sulla possibile estensione del suolo algerino verso l’estremo-sud ovest della Libia, al livello del villaggio di Essin, situato nei pressi della città di Ghat. In dichiarazioni rilasciate all’agenzia di stampa libica a margine di una visita in alcune città della Libia meridionale, il deputato ha affermato che “la demarcazione dei confini libici con i Paesi vicini è necessaria per evitare qualsiasi problema e scongiurare ambiguità”. (segue) (Lit)