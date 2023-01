Ucraina-Croazia: colloquio Zelensky-Plenkovic, accordo su conferenza internazionale su sminamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto un colloquio telefonico con il premier croato, Andrej Plenkovic. Lo ha reso noto il primo con un messaggio su Twitter. “Ho fatto le mie congratulazioni per l’ingresso (della Croazia) nello Spazio Schengen e nell’eurozona”e “abbiamo trovato convergenze su decisioni specifiche per rafforzare la difesa dell’Ucraina, oltre che su una conferenza internazionale sullo sminamento”, ha scritto Zelensky. Il capo dello Stato ucraino ha dichiarato di essere “d’accordo sul ruolo della Croazia nella formula per la pace”. (Kiu)