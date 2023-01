Cultura: dalla Festa della Befana ai canti di Natale, Roma saluta le feste con gli eventi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre per gli amanti della musica, domenica 8 gennaio sono due gli appuntamenti alla Casa del Jazz: alle 11 Luigi Onori presenterà il percorso sintetico di Enrico Intra, alle 21 il quartetto Rumours, composto da Maurizio Giammarco (sassofoni), Fulvio Sigurtà (tromba), Riccardo Del Fra (contrabbasso), Ferenc Nemeth (batteria), presenterà le sue nuove composizioni originali. E per chi vuole salutare la magia del Natale alle 12 di domenica al Museo Carlo Bilotti, Lorenzo Rundo (viola), Angelo Santisi (violoncello), Matteo Bevilacqua (pianoforte) e i violinisti Leonardo Spinedi e Hinako Kawasaki si esibiranno in "A Ceremony of Carols", una suite di canti di Natale di Perosi. (segue) (Rer)