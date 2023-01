Cultura: dalla Festa della Befana ai canti di Natale, Roma saluta le feste con gli eventi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultimi giorni anche per "13 giorni in festa. Un grande viaggio nelle città del mondo", la rassegna sui film d'autore della Casa del Cinema di Roma. In questo fine settimana saranno proiettati in sale differenti: "Green card. Matrimonio di convenienza" di Peter Weir (6 gennaio ore 16), "Pretty woman" di Garry Marshall (7 gennaio ore 16), "Quasi amici" di Olivier Nakache e Éric Toledano (8 gennaio ore 16), "Redemption of a rogue" di Philip Doherty (6 gennaio ore 18:30), "Una vita con te" di Erion Kame (7 gennaio ore 18:30), "Il ritorno 2" di Niki Iliev (8 gennaio ore 18:30). (segue) (Rer)