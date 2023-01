Usa: presidenza Senato, McCarthy non ottiene i voti anche al settimo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la settima volta il repubblicano Kevin McCarthy non è riuscito ad ottenere il ruolo di presidente del Senato degli Stati Uniti. McCarthy, che nonostante la resistenza della parte conservatrice del partito garantisce di non voler rinunciare alla corsa, ha ottenuto 201 voti, sotto i 218 utili per poter essere proclamato "speaker" dell'Aula. Diciannove voti dei repubblicani sono andati a Byron Donalds, mentre un voto, quello del senatore della Florida Matt Gaetz è andato all'ex presidente Usa, Donald Trump. Un ultimo deputato si è astenuto. Hakeem Jeffries, come nelle precedenti occasioni, ha ottenuto tutti e 212 i voti dei democratici. (Was)